Степан Старков о голе в матче с «Локомотивом»: «Я с ходу бросил и после этого на ногах не устоял. Только по крикам понял, что забил»

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Степан Старков прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

Нападающий забил гол.

«Миша Смолин хорошую передачу отдал, я с ходу бросил и после этого на ногах не устоял. Только по крикам понял, что забил.

Перед каждым соперником смотрим, как они играют в меньшинстве, стараемся какие-то комбинации придумать. Но всегда все зависит от ситуации на льду.

Настроение у нас хорошее, сыграли четыре матча через день, немножко устали, но надо привыкать – в таком темпе весь сезон пройдет. Побеждать приятно, от этого и усталость легче дается», – сказал нападающий «Витязя»

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