Степан Старков о голе в матче с «Локомотивом»: «Я с ходу бросил и после этого на ногах не устоял. Только по крикам понял, что забил»

прокомментировал победу в матче с (4:3 ОТ).

Нападающий забил гол.

«Миша Смолин хорошую передачу отдал, я с ходу бросил и после этого на ногах не устоял. Только по крикам понял, что забил.

Перед каждым соперником смотрим, как они играют в меньшинстве, стараемся какие-то комбинации придумать. Но всегда все зависит от ситуации на льду.

Настроение у нас хорошее, сыграли четыре матча через день, немножко устали, но надо привыкать – в таком темпе весь сезон пройдет. Побеждать приятно, от этого и усталость легче дается», – сказал нападающий