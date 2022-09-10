Степан Старков о голе в матче с «Локомотивом»: «Я с ходу бросил и после этого на ногах не устоял. Только по крикам понял, что забил»

Степан Старков прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (4:3 ОТ).
Нападающий забил гол.
«Миша Смолин хорошую передачу отдал, я с ходу бросил и после этого на ногах не устоял. Только по крикам понял, что забил.
Перед каждым соперником смотрим, как они играют в меньшинстве, стараемся какие-то комбинации придумать. Но всегда все зависит от ситуации на льду.
Настроение у нас хорошее, сыграли четыре матча через день, немножко устали, но надо привыкать – в таком темпе весь сезон пройдет. Побеждать приятно, от этого и усталость легче дается», – сказал нападающий «Витязя»