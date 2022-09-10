Буцаев о 4:3 с «Локомотивом»: «Игра эмоций и терпения, от этого победа приятнее и вкуснее. Стало больше болельщиков, это радует»

назвал матч с игрой эмоций и терпения.

выиграл со счетом 4:3 ОТ, одержав 4-ю подряд победу на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хотел бы поздравить ребят с тяжелой волевой победой. Отдельное спасибо болельщикам за поддержку. Их становится больше, это радует. Сегодня исполнилось 15 лет дворцу спорта, и мы порадовали местных болельщиков своей игрой и победой.

Это была игра эмоций, игра терпения. От этого победа приятнее и вкуснее. Летом мы отрабатывали разные действия, не акцентировали внимание на овертаймах, но тут поучаствовали, что может получиться такая комбинация.

, тьфу-тьфу, чтобы у него так и дальше продолжалось, поймал свою игру, уверенность. Завтра выходной, потом будем смотреть, кто из вратарей будет дальше играть.

Каково быть лидером чемпионата? Хорошо, когда команда побеждает. Но мы понимаем – сезон только начался. Есть ошибки, которые надо искоренять, но любая победа всегда придает уверенности, это всегда приятно.

Все игры выиграть невозможно, но желание и самоотдача нас радует. Игра, которую показывает Кара? Главное, чтобы он сам в себя верил и не останавливался на достигнутом», – сказал главный тренер подмосковного клуба.

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