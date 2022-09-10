Илья Ежов: «У «Салавата» два хороших вратаря. Поддерживаем друг друга в любых раскладах и условиях»

Теги Салават Юлаев Трактор КХЛ Илья Ежов Хоккей

Илья Ежов подвел итоги матча с «Трактором» (3:2).

– Пока «Салават» выигрывает только с вами в воротах. Как ощущения?   

– Мы выигрываем и проигрываем все вместе. Первые матчи были очень тяжелые, поэтому мы все в одной лодке. Идем все вместе, надо продолжать и не сбавлять обороты.  

– Психологически тяжело собираться, когда пропускаешь быстрые шайбы?   

– Мне не 15 лет, чтобы расстраиваться и плакать, я уже перешел через эти горки. Надо забывать быстро и двигаться вперед. Если думать слишком долго, то можно и второй пропустить. Быстро делаешь выводы, собираешься – и идешь вперед. Тем более, когда такие трибуны, болельщики.

Болельщики сразу нас поддержали, их очень хорошо было слышно, спасибо им.   

– Пока не совсем понятно, по какому принципу будут выбирать вратаря на матч… 

– Сезон очень длинный, много матчей. Мы вместе работаем. У нас два хороших вратаря. На тренировках конкурируем, поддерживаем друг друга в любых раскладах и условиях. Надо двигаться вместе, – сказал вратарь «Салавата Юлаева».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные