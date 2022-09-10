Алалыкин о 3:2 с «Трактором»: «Выходили с боевым настроем. В прошлом сезоне проиграли им серию, хотели вернуть должок в регулярке»

Данил Алалыкин прокомментировал победу над «Трактором» (3:2).

– Первый домашний матч сезона – это один настрой. Второй – это то, что в прошлом сезоне проиграли им серию. Хотели вернуть должок в регулярке. Хоть это и не плей-офф, выходили с боевым настроем.

Настраивали себя на все 60 минут работы, и все удачно получилось. Да, в начале не задалось: первый бросок – и сразу гол. Бывает такое, ничего страшного. Дальше переломили игру, начали контролировать шайбу – и инициатива перешла в наши руки. – Когда пропускаешь после первого броска, как не упустить игру и не сломаться в психологическом плане?

– Думаю, ничего страшного в этом нет. Да, нам забили на первой минуте, но ведь играть еще 59 минут. Спокойно отнеслись к этому, выходили и работали, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».