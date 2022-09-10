Владимир Мышкин: «Ежов – опытный голкипер, но надежности и стабильности пока нет»

поделился мнением о вратарях .

– Где слабые места голкиперов «Магнитки» и «Салавата»?

– Вряд ли нужно переживать за Магнитогорск, Кошечкин и Паскуале – вратари опытные, думаю, они войдут в ритм. А вот по Уфе есть беспокойство – и за Ежова, и за Кареева.

– Почему?

– Ежов – опытный голкипер, на протяжении ряда сезона показывал хороший хоккей. Последние матчи Уфы проводит именно он, но, заметил, регулярно пропускает в ближний, вратарский, угол. Надежности и стабильности пока нет.

– Первым номером «Салавата» изначально рассматривался скорее молодой Кареев, который по стилю и габаритам несколько похож на вас...

– (смеется) Похожих вратарей не бывает, у каждого свой стиль. Слежу за Кареевым, у него действительно не богатырские габариты. И нужно понимать, что именно маленький вратарь должен быть безошибочен в движениях, не делать ничего лишнего. Пока у Кареева это не получается.

– Говорим Уфа – подразумеваем «зеленое дерби», первое из которых – уже в сентябре. Сможет ли «Салават» конкурировать с «Ак Барсом» во вратарском вопросе?

– Мне нравится первый номер Казани Билялов. Он и в этом сезоне подтаскивает – играет спокойно и надежно. В первых трех матчах пропустил по одной шайбе, каждая – не «его».

О составе Казани в прессе сказано уже много, особенно о нападении. Но и вратарского вопроса в нет. Если говорить о «зеленом дерби», то Билялов смотрится сильнее и Ежова, и Кареева, – сказал бывший вратарь сборной СССР и экс-тренер голкиперов сборной России.