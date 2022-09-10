Леонид Вайсфельд: «Сибирь» играет дисциплинированно, терпеливо. Думаю, ее результат будет выше, чем уровень игроков в составе»

считает «Сибирь» неуступчивой командой.

Вчера новосибирцы победили (4:0) и возглавили таблицу Востока.

– Нападающий «Сибири» Александр Шаров передал вам привет, ведь вы говорили, что игроки команды не смогут забросить четыре шайбы «Куньлуню».

– Если честно, мы в эфире «СЭ» решили немного потроллить «Сибирь». Понятно, что команда будет забивать. Но головокружения от успехов у них быть не должно. На всякий случай, «Сибирь» забросила четыре шайбы «Куньлуню». А вот «Северсталь» забивает по четыре гола «Магнитке» и ЦСКА...

Гендиректора Кирилла Фастовского я поздравил и сказал: «Если бы не мы, то вы бы в жизни четыре не забили». Но это шутка, конечно.

– Как вы отнеслись к тому, что «Сибирь» возглавила Восток?

– Это неуступчивая команда, против которой никому не нравится играть. «Сибирь» играет дисциплинированно, терпеливо. Думаю, ее результат будет выше, чем уровень игроков в составе. Этого удастся добиться за счет командной игры, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .