Александр Шаров: «Передаю привет Вайсфельду. Теперь «Сибирь» будет стараться забивать четыре гола в каждом матче»

Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал итоги матча против «Куньлуня» (4:0).
– Леонид Вайсфельд сказал, что мы ни в коем случае не забьем четыре шайбы «Куньлуню»?
– Мы так не думали. Самое главное – играть строго в защите. Моменты у нас и раньше были в атаке. Сейчас пошла игра в большинстве, поменяли немного бригады и розыгрыши. Это сработало.
Вайсфельду хочу передать привет, очень нравится его слушать и смотреть. Теперь в каждом матче будем стараться забивать по четыре.
Я думаю, мы сегодня не только в большинстве, но в и равных составах действовали хорошо, в целом были активнее.
Игроки «Куньлуня» привыкли играть до конца и в тело, но мы не растерялись. Очень давно хотели сыграть дома при своих болельщиках, соскучились.
Наверное, сегодня было самое громкое «Славься, Сибирь!» года за полтора, – сказал Шаров.
Комментарии