Александр Шаров: «Передаю привет Вайсфельду. Теперь «Сибирь» будет стараться забивать четыре гола в каждом матче»

Нападающий прокомментировал итоги матча против «Куньлуня» (4:0).

– сказал, что мы ни в коем случае не забьем четыре шайбы «Куньлуню»?

– Мы так не думали. Самое главное – играть строго в защите. Моменты у нас и раньше были в атаке. Сейчас пошла игра в большинстве, поменяли немного бригады и розыгрыши. Это сработало.

Вайсфельду хочу передать привет, очень нравится его слушать и смотреть. Теперь в каждом матче будем стараться забивать по четыре.

Я думаю, мы сегодня не только в большинстве, но в и равных составах действовали хорошо, в целом были активнее.

Игроки привыкли играть до конца и в тело, но мы не растерялись. Очень давно хотели сыграть дома при своих болельщиках, соскучились.

Наверное, сегодня было самое громкое «Славься, Сибирь!» года за полтора, – сказал Шаров.