Тренер «Куньлуня» Айэленд: «Случай в Мытищах был не дракой, а небольшой потасовкой. Никаких эмоций в связи с этим мы не испытывали»

Грег Айэленд высказался после матча против (0:4).

«Очень понравилось, как команда начала, и ее энергетика. У нас были проблемы с удалениями. Когда столько времени проводишь не на льду – это усложняет задачу.

«Сибирь» забросила четыре шайбы в большинстве, что предопределило исход встречи. Кроме того, мы в начале матча потеряли нашего ключевого защитника .

Возможно, причина большого количества удалений в том, что ребята адаптируются к . Мы об этом говорим в раздевалке, хотим ускорить эту адаптацию. Нам не понравилось, как мы сегодня выглядели.

Случай в Мытищах был не дракой, а небольшой потасовкой. Никаких эмоций в связи с этим мы не испытывали. Это не отразилось на сегодняшнем матче. Повторюсь, у «Сибири» сегодня все решили опытные игроки, такие как Бек и Мерфи», – сказал главный тренер .