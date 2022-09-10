Форвард «Куньлуня» Родуолд дисквалифицирован на 2 матча за удар в голову Литовченко

Нападающий Джек Родуолд дисквалифицирован на две игры.

Соответствующее решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод матча – «Куньлунь» (4:0).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Джека Родуолда по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.

Напомним, на 45-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ Родуолд применил силовой прием против форварда . В результате он получил дисциплинарный штраф до конца игры за атаку в область головы и шеи.