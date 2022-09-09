Гатиятулин о «Тракторе»: «Команда стала другой. На предсезонке сложно найти эффективные сочетания, в летних играх нет такого накала»

объяснил причины поражения «Трактора» от .

Челябинская команда уступила со счетом 2:3.

– Подвела игровая дисциплина. В тактическом плане наделали ошибок, особенно в средней зоне. Нахватали ненужных удалений, которые повлияли на результат матча.

– Не слишком ли пассивен сегодня был «Трактор»?

– Нет. Мы с прошлого сезона понимали, как действует «Салават Юлаев». Где-то не выполнили игровое задание и удаления повлияли на результат.

– «Салават Юлаев» изменился после прошлого сезона?

– Примерно тот же.

– Прокомментируйте четыре удаления .

– Посмотрим видео. Конечно, это много удалений для любого игрока.

Сейчас правила ужесточились, на это акцентируем внимание перед каждой игрой. Поправим и постараемся объяснить, что не нужно давать повод судьям.

– Как оцените игру ?

– Не буду никого отмечать. Выходить надо с первой секунды и играть до финальной сирены. Когда мы выполняем игровое задание – у нас больше шансов на успех.

– «Трактор» не похож на себя. С чем вы это связываете?

– У нас команда стала другая. У некоторых ребят в прошлом сезоне были другие роли. Им нужно время, чтобы они в себя поверили.

В предсезонке сложно найти эффективные сочетания. В летних играх нет такого накала. Ищем моменты, нужна сыгранность. Сделаем работу над ошибками, подумаем над составом, – сказал главный тренер .