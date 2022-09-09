Гатиятулин о «Тракторе»: «Команда стала другой. На предсезонке сложно найти эффективные сочетания, в летних играх нет такого накала»

Анвар Гатиятулин объяснил причины поражения «Трактора» от «Салавата Юлаева».
Челябинская команда уступила со счетом 2:3.
– Подвела игровая дисциплина. В тактическом плане наделали ошибок, особенно в средней зоне. Нахватали ненужных удалений, которые повлияли на результат матча.
– Не слишком ли пассивен сегодня был «Трактор»?
– Нет. Мы с прошлого сезона понимали, как действует «Салават Юлаев». Где-то не выполнили игровое задание и удаления повлияли на результат.
– «Салават Юлаев» изменился после прошлого сезона?
– Примерно тот же.
– Прокомментируйте четыре удаления Альберта Яруллина.
– Посмотрим видео. Конечно, это много удалений для любого игрока.
Сейчас правила ужесточились, на это акцентируем внимание перед каждой игрой. Поправим и постараемся объяснить, что не нужно давать повод судьям.
– Как оцените игру Сергея Мыльникова?
– Не буду никого отмечать. Выходить надо с первой секунды и играть до финальной сирены. Когда мы выполняем игровое задание – у нас больше шансов на успех.
– «Трактор» не похож на себя. С чем вы это связываете?
– У нас команда стала другая. У некоторых ребят в прошлом сезоне были другие роли. Им нужно время, чтобы они в себя поверили.
В предсезонке сложно найти эффективные сочетания. В летних играх нет такого накала. Ищем моменты, нужна сыгранность. Сделаем работу над ошибками, подумаем над составом, – сказал главный тренер «Трактора».