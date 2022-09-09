Гатиятулин о «Тракторе»: «Команда стала другой. На предсезонке сложно найти эффективные сочетания, в летних играх нет такого накала»

Теги Салават Юлаев Трактор КХЛ Альберт Яруллин Анвар Гатиятулин Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Анвар Гатиятулин объяснил причины поражения «Трактора» от «Салавата Юлаева».

Челябинская команда уступила со счетом 2:3.

– Подвела игровая дисциплина. В тактическом плане наделали ошибок, особенно в средней зоне. Нахватали ненужных удалений, которые повлияли на результат матча.

– Не слишком ли пассивен сегодня был «Трактор»?

– Нет. Мы с прошлого сезона понимали, как действует «Салават Юлаев». Где-то не выполнили игровое задание и удаления повлияли на результат.

– «Салават Юлаев» изменился после прошлого сезона?

– Примерно тот же.

– Прокомментируйте четыре удаления Альберта Яруллина

– Посмотрим видео. Конечно, это много удалений для любого игрока.

Сейчас правила ужесточились, на это акцентируем внимание перед каждой игрой.  Поправим и постараемся объяснить, что не нужно давать повод судьям.

– Как оцените игру Сергея Мыльникова?

– Не буду никого отмечать. Выходить надо с первой секунды и играть до финальной сирены. Когда мы выполняем игровое задание – у нас больше шансов на успех.

– «Трактор» не похож на себя. С чем вы это связываете?

– У нас команда стала другая. У некоторых ребят в прошлом сезоне были другие роли. Им нужно время, чтобы они в себя поверили.

В предсезонке сложно найти эффективные сочетания. В летних играх нет такого накала. Ищем моменты, нужна сыгранность. Сделаем работу над ошибками, подумаем над составом, – сказал главный тренер «Трактора».

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