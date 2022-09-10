Никитин о Бочарове и Исаеве: «Верим в своих вратарей. Оба показали не самые лучшие игры, но нельзя делать из них виноватых»

Игорь Никитин сообщил, что в «Локомотиве» верят в своих вратарей.

В нынешнем сезоне ворота команды защищают Даниил Исаев и Иван Бочаров.

«Мы верим в своих вратарей. Да, оба показали не самые лучшие игры, но ни в коем случае нельзя делать из них виноватых.

И я, и команда в них верит, и я думаю, что они не раз нас выручат.

Матчи с ЦСКА и СКА? Прежде всего, нельзя столько пропускать – это такой комплекс. Мы готовимся к следующей игре: нужно отдохнуть и восстановиться, чтобы сконцентрироваться на своей игре, чтобы эмоциональное состояние было на уровне», – сказал главный тренер