Никитин о 3:4 ОТ с «Витязем»: «Разгильдяйства со стороны «Локомотива» не было. Так сложилось, голову посыпать пеплом некогда»

высказался о поражении от (3:4 ОТ).

«Не думаю, что мы уступили по игре. Не реализовали достаточно своих моментов, и пропустили голы, которые я не могу назвать обязательными. Так сложилось. Голову посылать пеплом некогда, будем готовиться к следующему матчу.

Алгоритм действий в овертайме простой. Чтобы играть, нужно было шайбу забирать себе. Уступили шайбу сопернику, поэтому они смогли сменить вратаря на полевого игрока, потом мы проиграли вбрасывание – и все.

Не знаю, как побеждает «Витязь», но очки есть у команды, это факт. Мы серьезно отнеслись к сопернику, не было разгильдяйской игры с нашей стороны», – сказал главный тренер ярославцев.