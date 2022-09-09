«Витязь» выиграл 4 из 4 игр на старте сезона, обыграв «Авангард», «Салават», «Барыс» и «Локомотив»

«Витязь» продлил победную серию на старте нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

Команда тренера в овертайме переиграла (4:3 ОТ) и одержала четвертую победу подряд.

Таким образом, переехавший в Балашиху клуб начал сезон с четырех побед в четырех стартовых играх, набрав восемь очков.

Ранее подмосковная команда обыграла «Авангард» (3:2), «Салават Юлаев» (3:2) и «Барыс» (5:0).

12 сентября, в следующем матче регулярного чемпионата, «Витязь» встретится с московским «Динамо».

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