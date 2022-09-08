Президент «Витязя»: «Шикин играет шикарно. Ребята не жалеют себя, отдаются борьбе, поэтому все складывается хорошо»

Президент оценил выступление команды в сезоне-2022/23.

Клуб одержал три победы подряд на старте сезона.

«Эти победы вселяют уверенность в ребят, Дима Шикин в воротах, я считаю, играет шикарно. Игра вратаря важна, но самое главное – действия коллектива. Ребята не жалеют себя, отдаются борьбе, поэтому все складывается хорошо.

Но это только начало чемпионата, не будем расслабляться, идем дальше. Календарь впереди насыщенный, серьезный, но тем интереснее.

В чем «Витязю» нужно прибавлять? Думаю, надо поменьше удаляться, так как против «Барыса» было много удалений. У нас хорошее большинство, но добавлять всегда есть в чем, и нужна высокая реализация моментов», – сказал .

«Витязь» обыграл «Барыс», «Салават» и «Авангард» на старте сезона КХЛ. Шикин отразил 108 из 112 бросков в трех играх