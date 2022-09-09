Генменеджер «Монреаля» о Даке: «Мы считаем, что у него большой потенциал. Готовы сделать на него ставку»

Генменеджер высказался о подписании контракта с Кирби Даком.

Срок соглашения рассчитан на 4 года.

Напомним, «Монреаль» выменял игрока у «Чикаго» 8 июля.

«Практически перед каждой сделкой, которую мы совершаем, мы не торопимся, чтобы проявить должную осмотрительность и понять игрока как игрока, но также и как личность, и нас устраивает то, кем является Кирби Дак как человек и каков его потенциал.

В этом бизнесе нельзя быть уверенным на 100%, но мы считаем, что у него большой потенциал, и мы верим в эту обстановку – с нашей командой, с нашим тренером, с нашей группой развития и с характером в нашей раздевалке – это лучшая среда для . И мы уверены, что в такой обстановке он добьется хороших результатов в организации «Монреаль Канадиенс». Знаем ли мы на 100%? Нет. Но мы готовы сделать на него ставку», – сказал Кент Хьюз.