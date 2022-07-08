«Монреаль» обменял Романова в «Айлендерс» на пик 1-го раунда и получил за него Дака из «Чикаго»

«Монреаль» обменял защитника в «Айлендерс».

«Канадиенс» получили в сделке выбор в 1-м раунде драфта (13-й общий), который тут же отправили в в обмен на форварда .

дополнительно получили в сделке выбор в 4-м раунде драфта (98-й общий), «Блэкхокс» – выбор в 3-м раунде (66-й общий).

У 22-летнего Романова истекает срок действия контракта новичка. Он может стать ограниченно свободным агентом (без права принимать предложения других клубов – оффер-шиты).

За 2 сезона в НХЛ россиянин провел за 133 матча и набрал 19 (4+15) очков при полезности «минус 8». В 4 играх Кубка Стэнли забил 1 гол.

Дак был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2019 под общим 3-м номером. 21-летний канадец тоже может стать ограниченно свободным агентом.

За 3 сезона в НХЛ провел 152 матча и набрал 59 (19+40) очков. В Кубке Стэнли – 9 игр и 6 (1+5) баллов.