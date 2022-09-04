Ткачев о критике игры сборной России на Олимпиаде: «Сыграли 1:0 – негатив, 6:5 – опять негатив. Как бы ни играли, всегда найдутся недоброжелатели»

высказался о критике незрелищной игры сборной России на Олимпиаде.

Команда под руководством Алексея Жамнова стала серебряным призером олимпийского турнира в Пекине, уступив Финляндии (1:2) в финале.

– Вы прошли Олимпиаду. Чего сейчас на душе больше – радости от этого события или горечи от поражения в финале?

– Конечно, больше позитива. Негатива никакого нет. Да, проиграли, но Олимпиада – большое событие в жизни любого спортсмена. Даже с учетом всех ограничений мы все равно чувствовали, что находимся на Играх. Было интересно наблюдать за спортсменами из других видов спорта, провели стабильный турнир, в котором не было простых игр.

Да, уступили в финале, может быть, где-то не повезло или не хватило мастерства, хладнокровия в завершении… Первое время был осадок, но в итоге переварили это поражение.

– Сборную весь турнир критиковали за незрелищный хоккей. При этом на домашнем этапе Евротура накануне Олимпиады команда показывала классную комбинационную игру. Куда все испарилось? Так давила ответственность?

– На том же Евротуре мы против шведов сыграли 2:1, а на Олимпиаде с чехами счет был 6:5. Первый матч в Пекине против Швейцарии мы засушили – 1:0, потом сыграли с чехами туда-сюда, закончили 6:5. После первого матча – негатив, после второго – опять негатив. В какой бы хоккей ни играла сборная, всегда найдутся недоброжелатели, которые будут ее критиковать.

Когда спортсмены и тренеры подвергаются критике - это нормальная ситуация. В команде во время турнира никто не обсуждал - кто там что пишет. Все понимали – что бы мы ни сделали, критики всегда найдутся.

Возможно, на домашнем этапе Евротура игра с нашей стороны была более зрелищной и открытой, но это не Олимпиада, где ты выходишь против датчан и у тебя есть только один конкретный матч. На Евротуре проиграл – ничего страшного, готовимся дальше. А датчане построились пять человек в своей зоне – попробуй пройди эту оборону. Они забьют один нелепый гол, и кто дальше знает – чем там все закончится? Поэтому когда выходишь на такой ответственный турнир, как , то думаешь, что ты делаешь. В таком случае действительно лучше сыграть с оглядкой на оборону.

Против датчан не было простых матчей. Посмотрите на тех же словаков, которые обыграли Швецию в поединке за третье место. На Олимпиаде одна игра может все поменять, – сказал форвард «Трактора».

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