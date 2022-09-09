Владислав Третьяк: «Хоккей – национальная гордость России. Наша задача – создавать условия, чтобы россияне были патриотами, занимались спортом»

считает хоккей национальной гордостью России.

Он высказался в ходе торжественной церемонии закладки первого камня на месте строительства второй очереди «Дацюк-Арены».

«Я сегодня имею большую честь от имени федерации хоккея, от многих ветеранов хоккея поздравить вас с большим праздником, потому что закладка нового стадиона – это большой праздник.

Хоккей – это наша национальная гордость, мы неоднократно олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Наша задача, руководства, – создавать условия для жителей, россиян, особенно для молодых ребят, чтобы они занимались физкультурой, спортом, чтобы они любили свою страну, были патриотами своей страны», – сказал президент .

В комплексе смогут заниматься спортом более 2,7 тысяч детей. Здание будет построено на грант 100 млн рублей, который команда «СВ Металл» выиграла в Ночной хоккейной лиге и передала Екатеринбургу.

Первая очередь «Дацюк-Арены» была открыта в 2016 году. Строительство было выполнено за счет бюджетных средств и президентского гранта, который был получен в результате победы команды «Неоплан» в 2014 году в турнире Ночной хоккейной лиги.