Кожевников о 3 поражениях «Сочи» на старте: «Не вижу причин для паники. У Назарова молодая команда, с азартом, со своим стилем»

поддержал курс Андрея Назарова в .

Клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с трех поражений при разнице шайб 3:10.

«Сочи» нужно время, надо хотя бы матчей 10 сыграть, а потом уже смотреть и делать какие-то выводы. У молодая команда, с азартом, со своим стилем.

Вратарям [Алексею Мельничуку и ] пора бы прибавлять, а усилить вратарскую позицию сейчас некем, рынок пустой. В этом вся и проблема.

Посмотрим, сейчас не вижу причин для какой-то паники», – сказал двукратный олимпийский чемпион.