Кожевников о 3 поражениях «Сочи» на старте: «Не вижу причин для паники. У Назарова молодая команда, с азартом, со своим стилем»

Александр Кожевников поддержал курс Андрея Назарова в «Сочи».
Клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с трех поражений при разнице шайб 3:10.
«Сочи» нужно время, надо хотя бы матчей 10 сыграть, а потом уже смотреть и делать какие-то выводы. У Андрея Назарова молодая команда, с азартом, со своим стилем.
Вратарям [Алексею Мельничуку и Максиму Третьяку] пора бы прибавлять, а усилить вратарскую позицию сейчас некем, рынок пустой. В этом вся и проблема.
Посмотрим, сейчас не вижу причин для какой-то паники», – сказал двукратный олимпийский чемпион.