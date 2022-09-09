Кожевников о 3 поражениях «Сочи» на старте: «Не вижу причин для паники. У Назарова молодая команда, с азартом, со своим стилем»

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Александр Кожевников поддержал курс Андрея Назарова в «Сочи»

Клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с трех поражений при разнице шайб 3:10.  

«Сочи» нужно время, надо хотя бы матчей 10 сыграть, а потом уже смотреть и делать какие-то выводы. У Андрея Назарова молодая команда, с азартом, со своим стилем.

Вратарям [Алексею Мельничуку и Максиму Третьяку] пора бы прибавлять, а усилить вратарскую позицию сейчас некем, рынок пустой. В этом вся и проблема.

Посмотрим, сейчас не вижу причин для какой-то паники», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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