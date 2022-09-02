Кожевников о драках 5 на 5 в матчах с «Сочи»: «Хоккей такие выходки не красят. Если зрителям нравится, нужно ходить на ММА»

Александр Кожевников считает, что драки пять на пять не красят хоккей.

Ранее Дмитрий Рябыкин рассказал, что КХЛ предупредила «Авангард» и «Сочи» насчет массовых драк.

«Думаю, что предупреждение в данном случае вынесли скорее «Сочи». «Авангард» в этих драках на предсезонке просто отвечал, игроки пытались постоять за себя. КХЛ делает все правильно.

говорит, что зрителям нравятся драки? Ну если нравятся, тогда им нужно ходить на ММА. Хоккей такие выходки не красят.

Одно дело, если в игре у кого‑то нервы не выдержали и произошла стычка. Такое и в наше время бывало. Но когда дерутся пять на пять, понятно, что это задание», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Дмитрий Рябыкин: «КХЛ прислала письма «Авангарду» и «Сочи». Если снова будут драки, они примут какие-то меры»