Мельничук впервые вышел в старте «Сочи», но пропустил два гола от «Динамо» за 18 минут и был заменен на Третьяка

Алексей Мельничук был заменен на Максима Третьяка по ходу матча «Сочи».
Сочинцы проводят игру Фонбет регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».
В первом периоде бело-голубые забили дважды: на 9-й минуте отличился Владислав Михайлов, а на 18-й – Никита Буруянов.
После второй пропущенной шайбы тренеры «Сочи» приняли решение заменить Мельничука на Третьяка.
Мельничук впервые в нынешнем сезоне занял место в воротах «Сочи» с первых минут. В двух первых играх сезона в качестве стартового вратаря выходил Третьяк.