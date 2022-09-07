Мельничук впервые вышел в старте «Сочи», но пропустил два гола от «Динамо» за 18 минут и был заменен на Третьяка

был заменен на по ходу матча «Сочи».

Сочинцы проводят игру Фонбет регулярного чемпионата против московского .

В первом периоде бело-голубые забили дважды: на 9-й минуте отличился Владислав Михайлов, а на 18-й – Никита Буруянов.

После второй пропущенной шайбы тренеры «Сочи» приняли решение заменить Мельничука на Третьяка.

Мельничук впервые в нынешнем сезоне занял место в воротах с первых минут. В двух первых играх сезона в качестве стартового вратаря выходил Третьяк.