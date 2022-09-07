Мельничук впервые вышел в старте «Сочи», но пропустил два гола от «Динамо» за 18 минут и был заменен на Третьяка

Теги КХЛ Динамо Максим Третьяк Сочи Алексей Мельничук Хоккей

Алексей Мельничук был заменен на Максима Третьяка по ходу матча «Сочи».

Сочинцы проводят игру Фонбет регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

В первом периоде бело-голубые забили дважды: на 9-й минуте отличился Владислав Михайлов, а на 18-й – Никита Буруянов.

После второй пропущенной шайбы тренеры «Сочи» приняли решение заменить Мельничука на Третьяка.

Мельничук впервые в нынешнем сезоне занял место в воротах «Сочи» с первых минут. В двух первых играх сезона в качестве стартового вратаря выходил Третьяк.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные