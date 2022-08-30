Джо Морроу о Назарове: «Он даже сейчас невероятно огромный мужик. Представляю, каким огромным и устрашающим был на коньках»

Защитник уважает главного тренера команды .

– Учитывал фактор Андрея Назарова, когда подписывал контракт?

– Я очень уважаю его. Он провел долгую карьеру, это вызывает восхищение. Для меня честь играть за человека, который долгое время выступал в и чья карьера успешно развивалась. Назаров – хороший тренер, и я всегда готов играть за тренера, которого уважаю. Он может создать хорошую команду.

– Помнишь Назарова-игрока и как ярко он в свое время бился в НХЛ?

– Я тогда был совсем ребенком, но видел много его драк. Даже сейчас, посмотрите на него, он невероятно огромный мужик. Представляю, каким огромным и устрашающим он был на коньках, в свои игроцкие дни. Он очень хорошо выполнял свою роль на льду.

– Какие у тебя впечатления о Назарове-тренере и Назарове-человеке?

– Я в команде всего неделю, пока только изучаю его систему и стиль, так что это тяжелый вопрос. Могу сказать, что он требует пахать и играть энергично. Это здорово, потому что это, в свою очередь, упрощает всем работу.

Когда другие четверо игроков на льду выкладываются так же, как и ты, команда должна быть успешной. Это его тренерский стиль, он делает большой упор на работу в полную силу. От игроков он требует уважения, и все ценят его тренерский подход, – сказал Морроу.

Первый русский тафгай в НХЛ: Назаров начал драться еще в суперлиге, но в Америке хотел быть игровиком – его даже обвиняли в мягкости