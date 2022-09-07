Каменский о Федотове в ЦСКА: «Дыма без огня не бывает. Но я не могу судить по слухам»

высказался о ситуации с .

Ранее появилась информация о том, что Федотов подписал контракт с на 3 года.

1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.

«Хотелось бы, чтобы такой вратарь, как Иван Федотов, играл в хоккей. Это будет хорошо для зрителей и болельщиков, потому что это вратарь сборной.

Моя оценка тому, будет ли Иван играть в этом сезоне или нет, зависит от закона. Могу ли я представить, что ЦСКА всерьез займется делом Федотова и подпишет с ним контракт? Дыма без огня не бывает, но я не могу судить по слухам. Я привык говорить по фактам, а не по разговорам», – сказал вице-президент .