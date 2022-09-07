Александр Кожевников: «Уверен, Федотов вернется в ЦСКА. Только мы не знаем, когда он подпишет контракт. Думаю, два месяца – это крайняк»

уверен, что вернется в ЦСКА.

Ранее появилась информация о том, что вратарь подписал контракт с клубом КХЛ на 3 года.

«Я уверен, Федотов вернется в ЦСКА. Но что за привычка – гадать на кофейной гуще? Он молодой парень, у него хорошая физика. Потренируется месяц – и все будет нормально.

Только мы не знаем, когда он подпишет контракт. Думаю, два месяца – это крайняк. Ему не 40 лет. Они в 40 лет только зацветать начинают», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.

ЧТО? ЦСКА возвращает Федотова из армии?! Говорят, подписал контракт с клубом. Следим за событиями в нашем онлайне