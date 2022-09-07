Есмантович о Федотове: «Нет юридических норм, чтобы ЦСКА подписал контракт с военнослужащим. Репортерам должно быть стыдно за вбросы»

опроверг информацию о подписании контракта с Иваном Федотовым.

«Никаких юридических норм и правовых актов для того, чтобы подписал контракт с военнослужащим , на сегодняшний день не существует.

А репортерам, которые распространяют слухи и пиарятся для того, чтобы Иван Федотов находился в информационном поле, должно быть стыдно при вбрасывании этой информации», – сказал президент ЦСКА.

1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.