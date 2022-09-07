ЦСКА обменяет Федотова в другой клуб КХЛ (Артур Хайруллин)

ЦСКА обменяет Ивана Федотова.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее появилась информация о том, что Федотов подписал контракт с ЦСКА на 3 года.
«По моей информации, дальше будет обмен Федотова в другой клуб КХЛ», – написал Хайруллин.
Федотов – обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Он играл за клуб в сезоне-2021/22.
1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.