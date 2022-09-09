Плющев о КХЛ: «Все фавориты неуверенно стартанули. Показывают невзрачную игру, у 90% команд большинство никак. А что летом делали?»

высказался о невзрачном старте фаворитов .

– Владимир Анатольевич, старт чемпионата КХЛ какое на вас произвел впечатление?

– Неоднозначное, но удивило очень многое. Особенно старт претендентов на Кубок Гагарина – не мнимых, а реальных. Показывают они невзрачную игру.

– Невзрачность с чем, на ваш взгляд, связана?

– Надо полагать, все, что сейчас происходит, связано с предсезонной подготовкой. Я не знаю, какой крен взяли наши тренеры, которые как бы проповедуют заокеанский хоккей. Но, на самом деле, от аналогов он далек. Да, многие хотят ориентироваться на энхаэловцев, но – это сильнейшая лига в мире, где собраны лучшие игроки, которые где-то умеют сами себя готовить к сезону.

– А мы не умеем?

– Нет, только поддерживать определенную форму. Знаю, многие ребята занимаются летом самостоятельно. Но не более. Оттачивать все нужно на предсезонке… Сейчас смотрю матчи, и у 90 процентов команд – большинство вообще никак. Спрашивается, а что вы тогда делали летом?

Отметить какой-то коллектив в КХЛ пока очень сложно. Все фавориты неуверенно стартанули по непонятным причинам, – сказал бывший главный тренер сборной России.