Владимир Плющев: «Россию пригласят на Кубок мира, думаю. Люди на Западе умеют делать шоу и бизнес»

считает, что сборная России получит приглашение сыграть на Кубке мира.

Проведение турнира планируется в феврале 2024 года.

«Насколько я знаю, рассматривает вопрос о приглашении сборной России на . Но они смотрят еще на то, как будет в общем складываться ситуация в мире.

Думаю, что они все-таки пригласят нашу команду на турнир, потому что это коммерческий турнир, в котором будут участвовать все сборные.

Плюс люди на Западе умеют из этого делать шоу и бизнес. Считаю, что к 2024 году все вопросы улягутся», – сказал заслуженный тренер России.