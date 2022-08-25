Владимир Плющев: «Россию пригласят на Кубок мира, думаю. Люди на Западе умеют делать шоу и бизнес»

Владимир Плющев считает, что сборная России получит приглашение сыграть на Кубке мира.
Проведение турнира планируется в феврале 2024 года.
«Насколько я знаю, НХЛ рассматривает вопрос о приглашении сборной России на Кубок мира. Но они смотрят еще на то, как будет в общем складываться ситуация в мире.
Думаю, что они все-таки пригласят нашу команду на турнир, потому что это коммерческий турнир, в котором будут участвовать все сборные.
Плюс люди на Западе умеют из этого делать шоу и бизнес. Считаю, что к 2024 году все вопросы улягутся», – сказал заслуженный тренер России.