Плющев о Малкине: «Ему лучше вернуться. Надо заканчивать дома – где родился, там и пригодился»

советует форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину перебраться в .

«Он сам должен решать эти вещи. У Жени был не самый хороший сезон, было достаточно травм. Люди в очень сильно мониторят эти вещи.

Тем более что он не хочет подписывать краткосрочный контракт, а на длительный срок не хочет рисковать, потому что Малкин – игрок, который потребует к себе определенного внимания в финансовом плане. С учетом сезона с большим количеством травм клуб не рискует.

Если Малкин сейчас выйдет на рынок и у него будут какие-то предложения – дай бог. Хотя я думаю, что ему лучше было бы вернуться домой.

Надо заканчивать у себя дома – где родился, там и пригодился. По крайней мере, психологически он чувствовал бы себя дома гораздо комфортнее», – сказал бывший главный тренер сборной России.