Владимир Плющев: «Хорошо, что легионеры уехали. Почему в КХЛ не озаботились вернуть Овечкина и Малкина? Офис лиги явно недорабатывает»

Теги Питтсбург Вашингтон Владимир Плющев Алексей Яшин Яромир Ягр Илья Ковальчук Александр Овечкин Александр Радулов НХЛ КХЛ Хоккей

Владимир Плющев задался вопросом, почему КХЛ не попробовала вернуть в российский хоккей Александра Овечкина и Евгения Малкина.

«Нынешняя ситуация дает уникальный шанс подготовить мощную кадровую подпитку для нашего хоккея.

Даже хорошо, что многие легионеры уехали. Вот только реагировать на это надо правильно. Не сидеть, горевать и комплектовать состав команд КХЛ всяким зарубежным мусором.

А воспитывать и наигрывать одаренную молодежь – тем более, что примеры клубов, ведущих правильную кадровую политику, у всех перед глазами, все их знают.

Звездные мастера продолжают уезжать за океан, а вот в Россию новые топ-игроки не едут. И тут есть вопросы к руководству КХЛ. Офис лиги явно недорабатывает.

Работой надо заниматься, надо осознавать, что высокие посты подразумевают серьезные обязанности. Это и есть обязанность боссов КХЛ: создавать такие условия, такое качество чемпионата, чтобы суперзвезды подписывали контракты с российскими клубами.

Раньше был звездный приток, от Ягра, Яшина и Радулова до Ковальчука. Сейчас, наоборот, налицо звездный отток.

Почему в КХЛ не озаботились тем, чтобы вернуть в родной чемпионат Александра Овечкина в прошлом сезоне или Евгения Малкина в нынешнем? Почему даже не предпринимались попытки пригласить их в российский клубный хоккей?

А потом фиксируем падение уровня чемпионата. Как он может расти, если вопросом мало кто озабочен?» – сказал бывший главный тренер сборной России.

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