Владимир Плющев: «Хорошо, что легионеры уехали. Почему в КХЛ не озаботились вернуть Овечкина и Малкина? Офис лиги явно недорабатывает»

задался вопросом, почему не попробовала вернуть в российский хоккей и Евгения Малкина.

«Нынешняя ситуация дает уникальный шанс подготовить мощную кадровую подпитку для нашего хоккея.

Даже хорошо, что многие легионеры уехали. Вот только реагировать на это надо правильно. Не сидеть, горевать и комплектовать состав команд КХЛ всяким зарубежным мусором.

А воспитывать и наигрывать одаренную молодежь – тем более, что примеры клубов, ведущих правильную кадровую политику, у всех перед глазами, все их знают.

Звездные мастера продолжают уезжать за океан, а вот в Россию новые топ-игроки не едут. И тут есть вопросы к руководству КХЛ. Офис лиги явно недорабатывает.

Работой надо заниматься, надо осознавать, что высокие посты подразумевают серьезные обязанности. Это и есть обязанность боссов КХЛ: создавать такие условия, такое качество чемпионата, чтобы суперзвезды подписывали контракты с российскими клубами.

Раньше был звездный приток, от Ягра, Яшина и Радулова до Ковальчука. Сейчас, наоборот, налицо звездный отток.

Почему в КХЛ не озаботились тем, чтобы вернуть в родной чемпионат Александра Овечкина в прошлом сезоне или Евгения Малкина в нынешнем? Почему даже не предпринимались попытки пригласить их в российский клубный хоккей?

А потом фиксируем падение уровня чемпионата. Как он может расти, если вопросом мало кто озабочен?» – сказал бывший главный тренер сборной России.