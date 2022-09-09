«Ситуация в стране непростая, мягко говоря. У людей стало меньше денег на развлечения». Скворцов о посещаемости КХЛ

Комментатор Роман Скворцов высказался о проблемах с посещаемостью хоккейных матчей.

– В КХЛ стартовал очередной сезон. Что за первую неделю порадовало, а что огорчило?

– Чемпионат начался довольно бодро. Много ярких матчей, неожиданных результатов. Пока этот веселый калейдоскоп радостно переливается. «Торпедо» жжет. «Северсталь» кусается. «Спартак» с «Витязем», как выяснилось, тоже в порядке, выдали по три победы подряд...

Расстраивает одно – низкая посещаемость. Сейчас на трибунах зрителей гораздо меньше, чем в последний доковидный сезон. Но это объяснимо.

Ситуация в стране, мягко говоря, непростая, у людей стало меньше денег на развлечения. Остается лишь искренне порадоваться за тех, кто по-прежнему может позволить себе ходить на хоккей и отжигать как ни в чем не бывало, – сказал Скворцов.

Игру «Металлурга» с «Амуром» посетили 1820 зрителей. На матч финалиста Кубка Гагарина с «Северсталью» пришли 2330 человек

14 739 зрителей посетили 5 игр второго дня сезона КХЛ. 2869 человек пришли на «Автомобилист» – «Локомотив», 2512 – на «Спартак» – «Амур»