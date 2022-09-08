Скворцов о Ротенберге: «Рано или поздно Роман Борисович отправит себя в отставку. Если в нынешнем сезоне выиграет Кубок Гагарина, возможно, захочет уйти непобежденным»

поделился мнением о работе главного тренера СКА Романа Ротенберга.

– Как полагаете, чем закончится эксперимент под названием «тренер Роман Ротенберг»?

– Тем, что рано или поздно Роман Борисович отправит себя в отставку. Если в нынешнем сезоне выиграет , возможно, захочет уйти непобежденным.

Пока у меня нет четкого понимания, что за тренер Ротенберг. Сомневаюсь, что он лично пишет конспекты тренировок. Для этого есть ассистенты, штаб-то в СКА серьезный.

Плюс надо учитывать высокий уровень игроков. Команда с таким подбором исполнителей не может играть по принципу «окопались – и выживаем». Катать что-то скучное они бы сами не захотели, даже если бы у них вообще не было тренера.

Я слежу за питерским экспериментом со сдержанным интересом. Как человечество – за полетом «Вояджеров». С одной стороны, событие невероятное. Оба космических зонда уже давно за пределами Солнечной системы, но продолжают передавать информацию, которая переворачивает наше представление об устройстве Вселенной.

А с другой стороны... Многие, прочитав этот абзац, скажут: «Какие, на хрен, «Вояджеры»?! Кому они сейчас нужны? В жизни есть вещи поважнее», – отметил комментатор.