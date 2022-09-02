14 739 зрителей посетили 5 игр второго дня сезона КХЛ. 2869 человек пришли на «Автомобилист» – «Локомотив», 2512 – на «Спартак» – «Амур»

Стартовые матчи нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ не зафиксировали высокую посещаемость.
Во второй день регулярного чемпионата, 2 сентября, состоялись пять матчей, которые в общей сложности посетили 14 739 зрителей.
Самой посещаемой игрой дня стала встреча «Трактора» и «Северстали» в Челябинске – 5820 зрителей.
Наименьше всего болельщиков было на матче «Куньлуня» и «Адмирала» в Мытищах – 490 человек.
Игру «Автомобилиста» и «Локомотива» в Екатеринбурге посетили 2869 зрителей, «Спартака» и «Амура» в Москве – 2512 зрителей, «Сочи» и «Сибири» в Сочи – 3048 зрителей.