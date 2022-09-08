Роман Скворцов: «Торпедо» не завоюет Кубок Гагарина, но его игра – повод поаплодировать Ларионову за верность своей философии»

Роман Скворцов отметил работу Игоря Ларионова на посту главного тренера «Торпедо».

– За каким тренером в вам сегодня особенно интересно наблюдать?

– За всеми! И за Знарком в «Ак Барсе», и за Леонтьевым в . И даже за Айэлендом в . Ну правда, разве не любопытно, как канадец будет готовить хоккеистов для сборной Китая в клубе, который базируется в Мытищах? Какой-то сюр!

Ну и, конечно, очень интересно, что получится в у Ларионова. Понятно, он не завоюет . Да и не факт, что во второй раунд сумеет пробиться.

Но то, как играет его команда, в первых двух матчах забросившая 10 шайб, – это уже повод поаплодировать Игорю Николаевичу. За то, что верен своей философии и ничего не боится, – сказал комментатор.