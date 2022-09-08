Билялов об «Ак Барсе»: «Так играть нельзя. Почти полматча с «Адмиралом» провели в меньшинстве»

Вратарь подвел итоги матча с (2:1 ОТ).

– Ожидали, что так будет сложно сегодня?

– На самом деле надо отдать должное «Адмиралу», они заставили нас играть в ту игру, которую мы показали.

Не могу сказать, что мы не старались. Изначально многое не получалось, и «Адмирал» очень хорошо играл в средней зоне и в зоне обороны. Они давали очень мало пространства нашим ребятам.

Было тяжело, но взяли два очка. Всех болельщиков с победой! Постараемся прибавить, чтобы радовать своих болельщиков на домашней арене, потому что так играть нельзя.

– Есть ли понимание, с чем связать большое количество удалений? Это эмоции?

– Настраиваешься на первый домашний матч. Может, перегорели немного или еще что-то. Просто не получалось, в каких-то моментах не успевали, были глупые удаления в зоне нападения. От этого мы почти половину игры провели в меньшинстве. Это тоже надо менять и двигаться в более правильном направлении.

– В интервью вы говорили, что меняете технику игры. Этот процесс уже завершен?

– Совершенству нет предела.

– Как этот новый стиль помогает?

– Очень много вратарских нюансов, прибавляешь в скорости, движении за шайбой. Так с пылу с жару не объясню, – сказал Билялов.