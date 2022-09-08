Знарок о 2:1 ОТ с «Адмиралом»: «Как «Ак Барс» играет, меня не устраивает. Есть штрафы за удаления ненужные – может, это подействует»

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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после матча с «Адмиралом» (2:1 ОТ).

– Трудно назвать это игрой. Могли спокойно обыгрывать команду, а столько сил и нервов потратили.

– Что помешало?

– Настрой, может быть. Дисциплина. Если у нас по 6-8 удалений за период, и удаления такие ненужные, может, в голове что-то у игроков.

Стараемся. Будем наказывать. У нас есть штрафы за удаления ненужные. Может, это подействует. Зачем человек в средней зоне бьет в спину... Непонятно.

Как мы играем, меня не устраивает. Не знаю, что будет дальше. Видите же разницу между матчем с ЦСКА и сегодняшним, – сказал Знарок.

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