Шипачев о 2:1 ОТ с «Адмиралом»: «Ак Барс» после ЦСКА подумал, что все команды будет так обыгрывать, наверное. Не так настроился»

Форвард высказался после гола (2:1) в овертайме.

– Тяжелая игра получилась, ребята из той команды в средней зоне хорошо выставились, там такой огород был приличный. У нас немножко не получалось проходить среднюю зону, но и в большинстве нам нужно голы забивать, конечно.

Пока не идет шайба, но будем работать. Хорошо, что два очка взяли, даже при плохой игре два очка – это два очка.

– Плохая игра получилась из-за действий соперника?

– Наверное, мы вышли не так настроенными. После ЦСКА (5:1) подумали, что все команды будем так обыгрывать. Там сложилось удачно, забили голы, а здесь не забили.

У ребят из «Адмирала» не знаю сколько блок-шотов было, они все на себя ловили и пластались. Они заслуженно взяли это очко, и хорошо, что мы забили в конце овертайма – непонятно, что бы там было дальше.

– «Адмирал» удивил?

– Организованная команда, которая здорово играет в средней зоне, на контратаках убегает. У них и 1 в 0 был момент, они могли выиграть сегодня.

– Вы впервые забросили за «Ак Барс», давило ли отсутствие голов?

– В принципе была рабочая обстановка, мы создавали моменты, я старался передачи отдавать. Не все зависит от меня, но понятно, что копаешься в себе, потому что ребята в команде все хорошие, играем с мастерами. В первую очередь я сам должен работать лучше, чтобы команда и пятерка наша забивала больше.

– Долго думали, бросать ли перед сиреной?

– Там оставалось чуть-чуть времени, я думал, что Галиев будет бросать, а он отдал мне назад. Когда делал передачу, знал, что остается секунд 15, примерно понимал, что надо пробовать. Воронков здорово закрыл вратаря, решил бросить: попал – попал, нет – нет. Так бы еще ковырялись по буллитам непонятно, а сейчас мы уже в раздевалке, – сказал Шипачев.