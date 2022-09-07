Ротенберг о нарушении Ткачева на Моисееве: «Эпизод не по хоккейным понятиям. Надо убирать грязь, недопустимо выбивать ногу, когда человек уже упал»

прокомментировал победу над (4:1).

– Всех с победой! Важная для нас игра, командная победа. Хорошо подготовились. Ребята – молодцы, выполнили установку. Мы знали, что соперник будет провоцировать, договорились отвечать голами.

– Есть ли информация о повреждении ?

– Надо убирать грязь из хоккея. Техничные ребята должны играть. Сегодня случился некрасивый эпизод. Не по хоккейным понятиям.

Недопустимо выбивать ногу, когда человек уже упал. Сейчас не могу ответить на вопрос по травме Моисеева. Завтра посмотрим и разберемся. Нам важно, чтобы все были в обойме.

– оформил первый хет-трик в карьере и показал невероятный хоккей.

– Марат – интересный современный игрок. У него есть хитрость и смекалка.

У нас вчера было собрание с ребятами, в нем участвовал Владимир Владимирович Юрзинов. Он помог и Марату, и всем нам.

Было хорошее общение со всем звеном. Думаю, это добавило Хайруллину сил и психологии, чтобы сегодня сыграть на таком уровне.

Мы прошли большие нагрузки, все переваривают их по-разному. Будем только добавлять, работать по нарастающей. Марат – молодец! Мы рассчитываем, что в следующей игре он сыграет еще лучше, – сказал главный тренер СКА.