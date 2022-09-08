Ротенберг о передаче Жафярова: «Татарские хитрости. Вспоминаю слова Хабиба, как он готовился к Макгрегору, выходил против клонов Конора»

прокомментировал передачу в матче с .

СКА одержал победу над омской командой (3:1) в матче Фонбет чемпионата .

Во втором периоде Жафяров ушел за ворота и отдал передачу с неудобной руки на Марат Хайруллина, который забил гол.

– Передача Жафярова на третий гол – из области хоккейной магии. Как оцените действия Дамира?

– Домашние заготовки, татарские хитрости. Это хорошо – нам нужны эти хитрости, нужны техничные игроки.

Необходимо как можно больше голов. Будем еще работать над реализацией. У нас много моментов в каждой игре. Надо больше брать ответственность на себя, больше бросать и лезть на ворота.

Такой гол – это наши наработки в тренировочном процессе. Как тренируемся – так и играем. Мы хорошо подготовились в предсезонке.

Всегда вспоминаю слова Хабиба Нурмагомедова. Он рассказывал мне, как готовился к поединку с Макгрегором – у него был жесткий спарринг.

Вышел против клонов Макгрегора, которые также бьют с левой. При этом соперник на каждый раунд выходил свежий. Так же и у нас в предсезонке.

Готовились по системе «тяжело в учении – легко в бою». У нас была жесткая предсезонка, хорошие спарринги.

Поэтому хорошо готовы к скоростям, к этим провокациям и даже к грязи. Надеюсь, в будущем у нас будет меньше грязи в хоккее.

Надо, чтобы играли техничные ребята. К этому пришли за океаном. Там дают возможность играть таким хоккеистам, как Кучеров, Панарин и другие. Мы будем к этому стремиться и придем шаг за шагом, – сказал главный тренер .