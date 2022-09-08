Гендиректор «РЖД»: «Локомотив» по праву в элите российского хоккея. Желаю новых достижений в борьбе во славу российского спорта»

Генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» обратился к .

«От правления ОАО «РЖД», работников железнодорожного транспорта и от себя лично поздравляю всех любителей хоккея с началом очередного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги!

«Локомотив» по праву входит в элиту высшего дивизиона российского хоккея и с честью представляет город Ярославль, демонстрируя яркую, красивую игру, нацеленную только на победу.

Впереди у клуба напряженные матчи с достойными соперниками. Болельщики клуба будут переживать, волноваться и поддерживать свою команду.

Мы ждем от вас новых побед. Они стимулируют дальнейшее развитие хоккея, укрепляют положительный имидж нашей страны и «Российских железных дорог». Ваши победы – это лучший вклад в такую работу.

Уверен, что в новом сезоне вы и дальше будете радовать нас своей блестящей игрой, поддерживая высокий уровень ярославского хоккея.

Желаю всем болельщикам, игрокам и тренерам хоккейного клуба «Локомотив», руководителям команды здоровья, энергии, новых спортивных достижений в честной борьбе во славу российского спорта!» – сказано в обращении Олега Белозерова.