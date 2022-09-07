Никитин о победе над «Нефтехимиком»: «В такой день «Локомотиву» стыдно было бы проиграть»

рассказал о победе над (4:3).

– Сегодня были качели. Хорошо, что справились. В такой день стыдно было бы проиграть. Такие матчи надо уметь выигрывать.

Из минусов сегодня – количество удалений, в том числе невынужденных. А так, поздравили ребят с победой. Через день уже следующий матч.

– Не было ли расслабленности при счете 2:0 во втором периоде?

– Не думаю, что расслабились. После трех бросков получили три шайбы. Не оправдываюсь, но невозможно не давать бросать по воротам.

В игре иногда происходят незапланированные вещи. Мы на них сегодня правильно отреагировали – в третьем периоде, если убрать удаления, по крайней мере, играли в хоккей.

– Как оцените игру Дмитрия Симашева?

– Не хочу перехваливать ребят. Верим в Диму, видим потенциал. Конечно, ему будет непросто/ B взрослым игрокам в таком чемпионате будет непросто.

Естественно, будем давать ему отдыхать, восстанавливаться.

Ему обязательно нужен и тренировочный процесс, потому что молодой игрок должен учиться определенным азам хоккея. Мы рады, что у нас в команде есть такая молодежь.

– Вы заменили вратаря за минуту до сирены. Почему не дотерпели до перерыва?

– В такой игре не знаешь, дотерпишь до третьего или нет. Просто интуитивно почувствовал, что нужно произвести замену. Плюс я видел по глазам, что Даня (Исаев) готов, – сказал главный тренер ярославской команды.