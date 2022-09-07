Никитин о победе над «Нефтехимиком»: «В такой день «Локомотиву» стыдно было бы проиграть»

Игорь Никитин рассказал о победе «Локомотива» над «Нефтехимиком» (4:3).
– Сегодня были качели. Хорошо, что справились. В такой день стыдно было бы проиграть. Такие матчи надо уметь выигрывать.
Из минусов сегодня – количество удалений, в том числе невынужденных. А так, поздравили ребят с победой. Через день уже следующий матч.
– Не было ли расслабленности при счете 2:0 во втором периоде?
– Не думаю, что расслабились. После трех бросков получили три шайбы. Не оправдываюсь, но невозможно не давать бросать по воротам.
В игре иногда происходят незапланированные вещи. Мы на них сегодня правильно отреагировали – в третьем периоде, если убрать удаления, по крайней мере, играли в хоккей.
– Как оцените игру Дмитрия Симашева?
– Не хочу перехваливать ребят. Верим в Диму, видим потенциал. Конечно, ему будет непросто/ B взрослым игрокам в таком чемпионате будет непросто.
Естественно, будем давать ему отдыхать, восстанавливаться.
Ему обязательно нужен и тренировочный процесс, потому что молодой игрок должен учиться определенным азам хоккея. Мы рады, что у нас в команде есть такая молодежь.
– Вы заменили вратаря за минуту до сирены. Почему не дотерпели до перерыва?
– В такой игре не знаешь, дотерпишь до третьего или нет. Просто интуитивно почувствовал, что нужно произвести замену. Плюс я видел по глазам, что Даня (Исаев) готов, – сказал главный тренер ярославской команды.