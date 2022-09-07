Стефан Да Коста: «Широков – классный игрок. Здорово, что у нас звено с ним и Голышевым. Мы неплохо взаимодействуем»

Стефан Да Коста прокомментировал поражение в матче с (3:4 ОТ).

– Как прокомментируете игру в Челябинске? Что сделало разницу в матче?

– Думаю, в целом мы провели хороший матч. С учетом того, что это была выездная игра, на мой взгляд, сыграли весьма неплохо. К сожалению, допустили несколько ошибок, которые стоили нам дорого – досадное поражение. Уверен, убери мы эти недоработки, то получилась бы очень уверенная гостевая модель игры.

– Насколько довольны собственной игрой? Эффектный гол с передачи Голышева, плюс пас, два очка в итоге. Но были на льду в овертайме, когда Петр Хохряков решил исход встречи.

– С одной стороны, да, набрал два очка, но с другой – мой показатель полезности по итогу встречи равен «-1». Поэтому, разумеется, с учетом командного результата не могу сказать, что доволен, скорее разочарован.

– Что скажете об игре ваше звена? Каково иметь в партнерах опытного новичка ?

– Сергей – классный игрок, здорово, что у нас такое звено с ним и . Мне кажется, мы неплохо взаимодействуем друг с другом, много играем с шайбой, контролируем ее.

Но, если возвращаться к этой игре, то, к сожалению, я вместе с Анатолием закончил ее с отрицательным показателем полезности. Мы были на льду в овертайме, когда пропустили гол, что определенно не есть хорошо для команды.

Но если убрать эти курьезные отскоки на протяжении всей игры, когда шайба неконтролируемо подлетала и было сложно ей завладеть, то думаю, мы выглядели как звено вполне солидно по ходу всего матча, – сказал нападающий .