Заварухин о 4:2 с «Локомотивом»: «Здорово начать с победы. Нервозность была в начале игры, потом успокоили ребят»

прокомментировал победу в матче против (4:2).

«Здорово начать с победы, парни играли для зрителей, сражались, молодчики. Нервозность была в начале игры, потом мы успокоили ребят и сыграли по заданию.

Это только первая игра. Широков, Да Коста и Голышев участвовали не во всех матчах на предсезонке, немного приболели. Надеюсь, они будут прибавлять.

Понравилась и игра остальных звеньев, Кормье сыграл на команду, не стал драться. Мы обратили внимание больше на это, а не на негатив», – сказал главный тренер .