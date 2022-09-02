Заварухин о 4:2 с «Локомотивом»: «Здорово начать с победы. Нервозность была в начале игры, потом успокоили ребят»

Теги Локомотив Автомобилист Николай Заварухин Сергей Широков КХЛ Стефан Да Коста Патрис Кормье Анатолий Голышев Хоккей

Николай Заварухин прокомментировал победу в матче против «Локомотива» (4:2).

«Здорово начать с победы, парни играли для зрителей, сражались, молодчики. Нервозность была в начале игры, потом мы успокоили ребят и сыграли по заданию.

Это только первая игра. Широков, Да Коста и Голышев участвовали не во всех матчах на предсезонке, немного приболели. Надеюсь, они будут прибавлять.

Понравилась и игра остальных звеньев, Кормье сыграл на команду, не стал драться. Мы обратили внимание больше на это, а не на негатив», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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