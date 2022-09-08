Пашков об «Авангарде»: «Планы на Кубок Гагарина, скорее всего, придется отложить. Главное – путевка в плей-офф»

оценил боеспособность «Авангарда».

Олимпийский чемпион высказался после 3 поражений омичей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

«На мой взгляд, болельщикам Омска надо перестраиваться, становиться реалистами. Вряд ли на этой стадии сезона на рынке можно найти сильного вратаря уровня того же Грубеца. Такой счастливый билет каждый сезон не вытягивается.

Поэтому с нынешней селекцией главная задача для «Авангарда» – завоевать путевку в плей-офф. За счет хорошей атакующей линии, когда ты в большинстве матчей способен забивать больше, чем пропускаешь, можно претендовать на места во второй половине кубковой восьмерки. Но вот планы на , скорее всего, придется отложить», – сказал Пашков.

«Авангард» проиграл все три матча на старте сезона. Сейчас это худшая команда Востока