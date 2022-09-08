Максим Сушинский: «Команды Назарова дерутся против «Авангарда» ради хайпа. Другого объяснения не нахожу»

высказался о драках в матчах «Сочи» с .

«Безусловно, мне бы хотелось, чтобы в чемпионате «Авангард» и избежали массовых драк. Я просто не вижу в них никакого смысла, особенно для омичей. «Ястребы» всегда настроены на то, чтобы играть в красивый хоккей, забивать голы… Ну, подрались в межсезонье, порезвились – и хватит!

Верю ли в то, что драк не будет? Учитывая, сколько летом обсуждали драку в Сочи, с трудом. За это отдельное спасибо журналистам, раскрутившим историю. Это значит, что добился своего. А мне кажется, что его команды всегда дерутся против «Авангарда» именно ради хайпа. Другого объяснения просто не нахожу.

Может ли «Авангард» отказаться от драки? Знаете, если сочинцы ее предложат и начнут, то выбора у омичей уже не будет, они ж не будут просто так стоять и смотреть, как их бьют», – сказал бывший президент омского клуба.