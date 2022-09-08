Защитник питерского «Динамо» Мальцев дисквалифицирован на 10 матчей за толчок Танкова на борт. СДК ФХР дополнительно отстранил игрока на 7 игр

Защитник питерского «Динамо» дисквалифицирован на 10 матчей.

Хоккеист питерского клуба толкнул на борт форварда «СКА-Невы» в матче регулярного чемпионата .

Танков покинул площадку на носилках. Сообщалось, что игрока может пропустить год из-за перелома шейного позвонка.

«Спортивно-дисциплинарный комитет в соответствии с регламентом ВХЛ наложил на Мальцева трехматчевую дисквалификацию.

Согласно пункту 4 статьи 68 Регламента ВХЛ и пункту 4.1. Положения об СДК ФХР, этот орган имеет право накладывать дополнительные санкции за любое нарушение, совершенное игроками или представителями команд и клубов.

Дополнительно изучив упомянутый эпизод с нанесением травмы и учтя тяжелый характер травмы Танкова, выбывшего до конца сезона, СДК принял решение наказать защитника петербургского дополнительной дисквалификацией на 7 игр. Таким образом, общий срок дисквалификации Мальцева составит 10 матчей.

ФХР и ВХЛ намерены продолжать жесткую и принципиальную борьбу с грязью в хоккее. За повторные нарушения с нанесением сопернику травмы будут налагаться длительные дисквалификации», – сообщается на сайте ВХЛ.