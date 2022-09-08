Защитник питерского «Динамо» Мальцев дисквалифицирован на 10 матчей за толчок Танкова на борт. СДК ФХР дополнительно отстранил игрока на 7 игр

Защитник питерского «Динамо» Артем Мальцев дисквалифицирован на 10 матчей.
Хоккеист питерского клуба толкнул на борт форварда «СКА-Невы» Кирилла Танкова в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Танков покинул площадку на носилках. Сообщалось, что игрока может пропустить год из-за перелома шейного позвонка.
«Спортивно-дисциплинарный комитет в соответствии с регламентом ВХЛ наложил на Мальцева трехматчевую дисквалификацию.
Согласно пункту 4 статьи 68 Регламента ВХЛ и пункту 4.1. Положения об СДК ФХР, этот орган имеет право накладывать дополнительные санкции за любое нарушение, совершенное игроками или представителями команд и клубов.
Дополнительно изучив упомянутый эпизод с нанесением травмы и учтя тяжелый характер травмы Танкова, выбывшего до конца сезона, СДК ФХР принял решение наказать защитника петербургского «Динамо» дополнительной дисквалификацией на 7 игр. Таким образом, общий срок дисквалификации Мальцева составит 10 матчей.
ФХР и ВХЛ намерены продолжать жесткую и принципиальную борьбу с грязью в хоккее. За повторные нарушения с нанесением сопернику травмы будут налагаться длительные дисквалификации», – сообщается на сайте ВХЛ.