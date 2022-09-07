Карандин о травме Танкова: «3 матча дисквалификации за такое – это просто смешно. Наш хоккей так станет самым грязным в Европе»

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Юрий Карандин считает, что травма Кирилла Танкова стоит больше 3 матчей дисквалификации.

Защитник питерского клуба «Динамо» Артем Мальцев толкнул на борт форварда «СКА-Невы» Кирилла Танкова в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Нападающий покинул площадку на носилках. Сообщалось, что хоккеист может пропустить год из-за перелома шейного позвонка.

«Очень переживаю из-за форварда «СКА-Невы» Танкова, который разбился в матче с питерским «Динамо». Дай Бог молодому нападающему здоровья! И я считаю, что трехматчевая дисквалификация за нанесение такой травмы сопернику – это просто смешно.

Современный хоккей – очень быстрый, скорости крайне высокие, при этом техника катания не у всех – на высоте. В таких реалиях любой толчок на борт – опаснейшее нарушение, которое в случае нанесения тяжелой травмы обязано караться очень жестко.

Смотрите, у нас до сих пор не вернулся в строй Мичков, а сломавший его Емелин не получил даже малого штрафа. Теперь еще более опасное нарушение – и лишь три матча дисквалификации. Если дело так пойдет и дальше, то наш хоккей станет самым грязным в Европе», – сказал бывший советский арбитр. 

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