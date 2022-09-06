Форвард системы СКА Танков может пропустить год из-за перелома шейного позвонка. Игрока толкнули на борт в игре ВХЛ

Нападающий системы СКА Кирилл Танков получил тяжелую травму.

20-летний хоккеист принимал участие в матче чемпионата за «СКА-Неву» против из Санкт-Петербурга.

В одном из эпизодов второго периода Танков на скорости двигался к шайбе, которая скользила в сторону закругления борта, за форвардом следовал защитник Артем Мальцев, который толкнул Танкова в спину.

Нападающий «СКА-Невы» покинул площадку на носилках.

«После первичного обследования врачи диагностировали перелом шейного позвонка – предположительно пятого. С большой долей вероятности, Танков выбыл из строя на целый год», – написал журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков.