«СКА-Нева» о травме Танкова: «Операция прошла успешно. О сроках восстановления говорить рано»

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Форвард системы СКА Кирилл Танков перенес успешную операцию. 

«Кирилл Танков вчера был прооперирован. Операция прошла успешно.

О сроках восстановления говорить рано, но мы надеемся на скорейшее возвращение в состав важного для системы СКА хоккеиста», – говорится в телеграм-канале «СКА-Невы». 

Защитник питерского клуба «Динамо» Артем Мальцев толкнул на борт форварда «СКА-Невы» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Танков покинул площадку на носилках. Сообщалось, что хоккеист может пропустить год из-за перелома шейного позвонка.

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