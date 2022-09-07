«СКА-Нева» о травме Танкова: «Операция прошла успешно. О сроках восстановления говорить рано»

Форвард системы СКА Кирилл Танков перенес успешную операцию.

«Кирилл Танков вчера был прооперирован. Операция прошла успешно.

О сроках восстановления говорить рано, но мы надеемся на скорейшее возвращение в состав важного для системы СКА хоккеиста», – говорится в телеграм-канале «СКА-Невы».

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Танков покинул площадку на носилках. Сообщалось, что хоккеист может пропустить год из-за перелома шейного позвонка.

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