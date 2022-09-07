Президент «Оттавы» о продаже абонементов: «Наблюдаем значительный рост. Это началось примерно в то время, когда Дорион стал совершать обмены»

Президент «Оттавы» сообщил о росте продаж абонементов на матчи клуба.

В прошлом сезоне было менее 5000 обладателей абонементов на игры «Сенаторс», что считается самым низким показателем в истории франшизы.

«Я могу сказать вам, что число обладателей сезонных абонементов является самым высоким за последние годы.

Мы наблюдаем значительный, значительный рост – и все это началось, на самом деле, примерно в то время, когда Пьер [Дорион] начал совершать некоторые обмены», – сказал Энтони ЛеБлан.

Напомним, в межсезонье состав клуба пополнили Алекс Дебринкет, Кэм Тэлбот и Клод Жиру.

Джош Норрис: «У «Оттавы» будет очень классная команда в будущем. Дорион добавил некоторые элементы в состав, чтобы мы сделали следующий шаг»